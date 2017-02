NEW YORK – Pesawat yang hendak lepas landas menuju Buenos Aires terbakar di bandara John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat (AS). Insiden ini sempat diabadikan oleh penumpang pesawat lain.

Pemadam kebakaran langsung menuju bandara JFK usai mendapatkan laporan pesawat terbakar tersebut. Namun untungnya insiden ini tidak menyebabkan korban luka dan para penumpang tidak perlu dievakuasi.

Sebagaimana dikutip dari The Sun, Jumat (10/2/2017) para saksi mata menuturkan, mendengar suara ledakan sebelum salah satu mesin pesawat maskapai Argentina Airlines itu terbakar pada Kamis 9 Februari malam waktu setempat. Juru bicara Port Authority New York dan New Jersey, Steve Coleman mengatakan, pilot pesawat tersebut sempat memberi laporan salah satu mesin di pesawatnya terbakar saat hendak lepas landas.

Namun, Coleman menjelaskan, ketika regu penyelamat menuju lokasi, mereka tidak menemukan indikasi adanya percikan api. Pesawat tersebut kemudian dibawa kembali ke gate untuk pemeriksaan lebih lanjut.