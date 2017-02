JAKARTA - Tidak hanya Bachtiar Nasir yang diperiksa Bareskrim Polri hari ini, Jumat (10/2/2017). Habib Novel Chaidir Bamukmin, juga diperiksa untuk perkara pencucian uang di Yayasan Keadilan Untuk Semua (Justice For All).



Namun, setelah ditunggu hingga pukul 13.00 WIB, Habib Novel yang menjabat sebagai Sekjen Front Pembela Islam DKI Jakarta itu tak kunjung hadir. Malah kuasa hukumnya, Nurhayati yang hadir.



Menurut kuasa hukum Habib Novel, kliennya itu tak bisa hadir karena ada agenda yang tak bisa dibatalkan. Sehingga dia meminta penyidik dari lembaga berlambang busur panah itu melakukan penjadwalan ulang.



"Pak Novel berhalangan hadir. Saya ke sini melayangkan surat penundaan pemeriksaan kepada penyidik," kata Nurhayati di Gedung sementara Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017).



Novel, terang Nurhayati tidak hadir karena ada sebuah agenda yang tak bisa ditinggalkan dan telah diagendakan jauh hari sebelum panggilan penyidik Bareskrim.





Nurhayati sendiri tidak mengetahui kenapa Novel bisa sampai diperiksa. Ia menilai kliennya tak terlibat dalam yayasan itu.



"Sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa, tapi kami datang sebagai warga negara taat hukum," tuturnya.



Namun dia memastikan, kliennya akan hadir bila dilakukan pemanggilan ulang dengan jadwal baru. "Hadir ya hadir saja," sambungnya.



Dia juga menerangkan, kliennya itu telah membantah adanya penggalangan dana di aksi bela Islam jilid I hingga III. "Memang tidak ada (penggalangan dana), tidak ada keterkaitan, beliau (Novel) juga heran," tambah dia.



Novel kata dia bakal hadir pada Senin lusa. Dia juga telah menyampaikan ke penyidik agar kliennya dipanggil pada Senin. (sym)