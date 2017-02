JAKARTA - Devi Kartika pengusaha muda yang kini bergabung di program OK OCE mengaku telah mendapatkan keuntungan dari adanya pelatihan dan pembimbingan untuk usaha yang di jalankan.

Hal tersebut membuktikan bahwa Program One Kecamatan One Center for Enterpreneurship (OK OCE) terus membantu UMKM untuk berkembang. Bahkan program ini sudah membantu lebih dari 5 ribu usaha di seluruh Jakarta. Bahkan, peminatnya OK OCE tidak hanya dari ibukota.

"Sekarang masih online, mudah-mudahan kedepannya setelah saya ikut OK OCE bisa punya tempat sendiri dan cita cita saya menjadi wirausaha tercapai," ujarnya di pos pemenangan Anies-Sandi di Panglima Polim, Jakarta Selatan, Kamis (9/2/2017).

Sementara itu Devi meyakini bahwa program OK OCE bisa meluas ke seluruh Indonesia. Sehingga, lanjutnya perekonomian rakyat Indonesia benar benar akan maju.

"Dengan begitu semakin banyak enterpreneurship di Indonesia, biar bisa lebih mandiri dan tidak hanya mencari kerja tapi menghasilkan lapangan pekerjaan," tutupnya.

Menanggapi hal tersebut calon wakil gubernur DKI Jakarta bahwa pelatihan OK OCE yang dijalaninya sejak tujuh minggu lalu ini sebuah inovasi politik untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

"Saya di sini juga mendapatkan kabar bahwa angka jaringan wirausaha OK OCE ‎di enam titik sekarang menjadi 5 ribu peserta. Alhamdulillah program kita tercapai sebelum 15 Februari," tanda Sandi.