JAKARTA - Calon wakil gubernur (Cawagub) DKI, Sandiaga Uno, melakukan sosialisasi program unggulannya di Kemayoran Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/2/2017)

Sandi mengenalkan warga setempat mengenai program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE). OK OCE merupakan program untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Ibu Kota. Program kolaborasi antara dunia usaha, komunitas, pengusaha dan juga Pemprov di setiap kecamatan yang ada di Jakarta.

Pantauan Okezone, Sandiaga datang bersama Ustadz Sholeh Mahmoed Nasution (Solmed) dan Ustadz kembar, untuk menyapa warga sekitar.

"Saya datang ke sini didampingi Ustadz Solmed dan ustadz kembar, untuk menyapa warga sekitar,” ujar Sandiaga.

"Blusukan hari ini saya ingin memperkenalkan program OK OCE kepada warga," tukas dia.