JAKARTA – Dalam sesi kedua debat final Pilgub DKI Jakarta, pasangan nomor urut tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mendapatkan pertanyaan tentang aturan membatasi para pendatang ke DKI Jakarta. Banyak yang menganggap kebijakan tersebut bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Lalu apa strategi Anies-Sandi dalam menghadapi persoalan urbanisasi ini?

Cawagub Sandi kemudian menjawab bahwa pihaknya sudah menyiapkan program OK OCE (One Kecamatan One Center Entrepreneurship), dengan menargetkan 44 pusat pertumbuhan di Ibu Kota. Program ini diyakininya akan membuka luas lapangan pekerjaan, yang sekaligus mengatasi berbagai persoalan.

“Saudara Hartono misalnya, dia menciptakan sepatu ini (sepatu yang dipakainya malam ini). Luar biasa anak-anak kita bisa meyebarkan pertumbuhan. Kita melihat pertumbuhan di Pesanggrahan, Tambora, wirausaha akan jadi fenomena. Kita maju terus dengan OK OCE,” kata Sandi saat debat di Aula Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2017).

Tema yang diangkat dalam debat adalah ‘Kependudukan dan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Jakarta’. Sementara subtema yakni pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, anti penyalahgunaan narkoba dan kebijakan terkait disabilitas. Debat kali ini dimoderarotori oleh presenter tv Alfito Deanova Ginting.