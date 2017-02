JAKARTA – Urbanisasi yang cukup tinggi ke ibu kota seolah menjadi permasalahan tersendiri karena ditenggarai meningkatnya pengangguran di Jakarta.

Cawagub Sandiaga Uno menawarkan solusi yang relevan bagi permasalahan urbanisasi melalui program OK OCE (One Kecamatan One Center for Entrepreneurship).

"Kami menyiapkan program OK OCE (untuk urbanisasi). Kami akan menciptakan 44 pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Jakarta,” ungkap Sandiaga dalam debat Final Pilkada Jakarta di Hotel Bidakara, Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (10/2/2017).

Sandi kemudian mengungkapkan bahwa 75% populasi dunia akan hidup di urban berdasarkan data McKenzie. Data tersebut, sambungnya, diperkuat dengan data PBB yang menyebutkan bahwa 90% ekonomi dunia akan berada di wilayah urban.

“Jadi kami harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kami akan memastikan anak-anak kita memiliki lapangan pekerjaan dan masa depan. Menjadi aktor pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Jakarta, bukan hanya di wilayah tertentu saja seperti Thamrin dan Sudirman,” terang Sandi.

“Kita akan maju terus dengan program OK OCE,” pungkasnya.