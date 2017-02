JAKARTA - Penguatan kemaritiman sedang menjadi fokus pemerintah Indonesia. Guna membekali pengetahuan anak muda, Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Pertahanan (Unhan) mengadakan kuliah umum bertajuk 'The Rise and Fall of Maritime Power in World History: Lessons for Indonesia'.

Pengisi kuliah umum tersebut, yakni profesor dari King’s College London, Geoffrey Till. Berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, para peserta mengikuti kuliah dengan antusias. Hal ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta.

"Kegiatan akademis ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa Unhan untuk memahami cara pandang pemikir Barat atas visi kemaritiman Indonesia. Ini juga merupakan wujud nyata kontribusi Unhan menjabarkan dan mengimplementasikan visi nasional Poros Maritim Dunia," ujar Warek I Unhan, Prof Dr Ir Dadang Gunawan, M.Eng, dalam siaran pers, Jumat (10/2/2017).

Dekan FISIP UI, Prof Arie Setiabudi Soesilo menjelaskan, kuliah umum sendiri membahas faktor-faktor utama jatuh-bangunnya beberapa negara sebagai maritime power. Menurut dia, secara umum, kebijakan nasional saat ini yang beorientasi ke maritim sudah tepat sesuai geopolitik Wawasan Nusantara.

"Perlu dibedakan, being maritime adalah memiliki kepentingan maritim, sementara being maritime power adalah memiliki kekuatan mempertahankan kepentingan maritim" sebut Arie.

Kuliah umum yang diikuti oleh mahasiswa Program Studi (Prodi) Keamanan Maritim Unhan, mahasiswa UI, serta Perwira Siswa (Pasis) Sekolah Staf dan Komando TNI AL (Seskoal) itu bersifat terbuka. Beberapa instansi pemerintah yang turut hadir, yakni Kemenko Maritim dan Sumda, Kemenkopolhukam, Kemhan, Kemlu, Kementeriam KKP, Mabesal, Bakamla, Koarmabar, dan Satgas 115.