INGGRIS - Kampus top dunia perlu melakukan usaha lebih agar bisa menerima lebih banyak mahasiswa kurang mampu. Mereka harus bisa merekrut mahasiswa kurang mampu untuk membuat strategi prioritas.

Terdapat 24 kampus di Inggris dengan seleksi paling ketat, termasuk di dalamnya yakni University Oxford dan University Cambridge, yang memiliki batasan dalam merekrut mahasiswa dari kalangan kurang mampu.

Director of the Office for Fair Access (Offa), Prof Les Ebdon menuturkan bahwa institusi perlu bekerja dengan kampus untuk memastikan bahwa siswa yang mendaftar bisa mendapatkan hasil. Demikian seperti dinukil dari laman Telegraph.

Prof Ebdon juga mengharapkan agar universitas dan college bisa bekerja sama dengan sekolah. Dengan begitu, mereka bisa bekerja sama untuk meningkatkan pencapaiannya.

“Ada banyak anak muda yang berasal dari latar belakag kurang beruntung di pendidikan tinggi sebelum-sebelumnya,” ujarnya.

Salah satu caranya adalah universitas dan sekolah saling bergandengan tangan untuk meningkatkan diterimanya mahasiswa dari kalagan kurang beruntung. Jumlah mahasiswa kurang beruntung yang bisa diterima di kampus top dunia masih rendah.

“Meningkatkan jumlah mahasiswa kurang beruntung adalah hal yag krusial,” katanya.