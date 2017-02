PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump bersama dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe di sela kunjungan pemimpin Jepang itu ke AS. Melalui diplomasi lapangan golf itu, kedua pemimpin negara akan berusaha membangun hubungan personal yang lebih dekat demi kepentingan AS dan Jepang.

Diplomasi lapangan golf ini bukanlah sebuah cara baru yang digunakan para diplomat dan pemimpin negara untuk membina hubungan baik dengan mitranya.

Cara ini telah coba dilakukan oleh PM Australia Malcolm Turnbull menyusul kemenangan Presiden Trump dalam Pemilihan Presiden AS November 2016. PM Turnbull meminta bantuan mantan juara golf dunia, Greg Norman yang juga merupakan teman main golf Donald Trump untuk mendukungnya menarik hati Trump.

Bantuan Norman membuat Turnbull menjadi pemimpin negara pertama yang mendapat kesempatan berbincang dengan Trump melalui telefon sebelum yang para pemimpin lainnya. Sayangnya, hubungan yang terbina antara Trump dan Turnbull memburuk akibat kebijakan luar negeri AS.

PM Jepang Shinzo Abe tampaknya juga menggunakan olahraga kaum elit itu untuk melakukan pendekatan dengan Trump. Ketika keduanya bertemu di New York pada November 2016, Abe memberikan hadiah berupa stik golf kepada Trump, sedangkan sang presiden terpilih memberikan kaus golf kepada Abe. Sebentar lagi, keduanya akan bermain bersama di Mar-a- Lago, Palm Beach, Florida, AS.