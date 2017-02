BAGI anak-anak kosan, mi instan sering jadi “pahlawan” karena berperan menyambung “hidup” di saat-saat kanker alias kantong kering. Alasannya ya karena murah, entah ngerebus sendiri atau beli di warung yang biasanya menyediakan mi instan siap saji.

Tapi asal kalian tahu, asal usul mi instan itu ternyata tercipta dari tangan seorang eks narapidana (napi) lho. Namanya Momofuku Ando, orang Jepang berdarah Taiwan yang kemudian juga dikenal sebagai pendiri perusahaan mi instan pertama, Nissin.

Once upon a time di tahun 1948 ketika Jepang masih “dijajah” Amerika Serikat (AS), Ando ditahan karena dugaan mengemplang pajak. Meski membantah, Ando tetap divonis dua tahun bui di Penjara Sugamo di Kota Tokyo.

Selepas dari penjara, Ando yang tinggal memiliki sebuah rumah sederhana di Kota Ikeda sebagai harta terakhirnya, suatu ketika menelurkan gagasan. Gagasan bahwa orang Jepang yang memang gemar mi, tak lagi harus membuat dari nol untuk bisa mengonsumsinya.

Kala itu, terigu dari gandum sebagai bahan dasar mi sedang murah-murahnya karena Jepang dipasok banyak terigu dari AS. Pasokan itu tak lepas dari masa paceklik pertanian di Jepang pasca-mereka kalah di Perang Dunia II.

Setelah membeli mesin pembuat mi, Ando menjajal eksperimen mi ramen rasa ayam di kedai yang dibuka di rumahnya pada 1958. Ternyata, mi instan buatannya itu sering laris dan habis dibeli konsumen.

Usahanya kian besar setelah dia pindah ke sebuah gudang sebagai tempat pembuatan mi instan di Kota Osaka, di mana dia memberi nama perusahaannya Chikin Ramen yang seiring waktu, berubah jadi Nissin Foods.

Nah, sejak itu mi instan tersebar dan populer ke seluruh pelosok bumi. Termasuk Indonesia yang pertama kali hadir pada 1968 dengan diperkenalkan PT Lima Satu Sankyu (kini PT Supermi Indonesia).