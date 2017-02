JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Uno sempat mencopot sepatunya saat memaparkan programnya di Debat Final PIlgub DKI malam tadi.



Sandiaga mencopot sepatu olahraga warna hitam yang disebutnya adalah hasil kreasi dari salah seorang warga Ibu Kota.



"Saudara Hartono misalnya, dia menciptakan sepatu ini (sepatu yang dipakainya malam ini). Luar biasa anak-anak kita bisa meyebarkan pertumbuhan. Kita melihat pertumbuhan di Pesanggrahan, Tambora, wirausaha akan jadi fenomena. Kita maju terus dengan OK OCE,” kata Sandi saat debat di Aula Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/2/2017).



Ucapan Sandi ini bagian dari penjelasannya soal program OK OCE (One Kecamatan One Center Entrepreneurship). Program ini diyakininya akan membuka luas lapangan pekerjaan, yang sekaligus mengatasi berbagai persoalan.