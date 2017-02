JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan program "One Kecamatan One Center for Enterprenuership" (OK OCE), yang dibuatnya bersama Anies Baswedan, berhasil menelurkan mesin jahit yang masuk pasar ekspor Indonesia.



"Mesin jahit dari program OK OCE masuk pasar ekspor. Kemarin sudah dikirim," ujarnya usai mengikuti debat Pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat 10 Februari 2017.



Menurut dia, ada 100 mesin jahit yang dibuat para pengusaha pemula, yang sudah berhasil dijual ke luar negeri. Namun ia tidak merinci negara mana yng menjadi tujuan ekspor produk tersebut.



Pria yang akrab disapa Sandi itu juga menuturkan program kewirausahaan yang telah digelutinya sejak tujuh bulan lalu itu juga berhasil memproduksi sepatu dan sarung tangan golf yang mampu bersaing di pasaran nasional.



"Jadi, kami tidak hanya menyebar janji soal program, tetapi ini adalah bukti," katanya kemudian.



Menurut politisi Partai Gerindra itu, sudah ada 5.000 pengusaha pemula yang mengikuti pelatihan program OK OCE, dengan rincian 60 persen merupakan kaum perempuan, dan 100 orang dari kaum difabel.



"Kami senang, program ini diminati banyak warga, dan mereka sangat antusias mengikuti pelatihan yang kami tawarkan," kata Sandi.



Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, akan bersaing pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017.