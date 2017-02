Nissan March Terbaru Meluncur

TANGERANG - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) meluncurkan city car March terbaru, Senin (13/2/2017). Mobil ini tampil dengan desain yang lebih stylish dan penambahan fitur-fitur baru.

Vice President Marketing and Sales NMI Davy J Tuilan mengatakan, kahadiran new March ini merupakan bukti komitmen pihaknya di 2017 yakni menghadirkan lebih banyak model baru.

"Kami ingin memberikan lebih banyak keuntungan, mulai dari menyediakan akses lebih mudah untuk memiliki mobil Nissan, memperkenalkan model baru, dan menyediakan layanan biaya perawatan yang lebih hemat untuk semua mobil Nissan," ungkap Davy.

Beberapa bagian yang berbeda dari new March adalah fitur day time running lights (DRL) yang otomatis menyala saat mesin dihidupkan. Selain itu, diaplikasikan pula sistem entertainment lebih baik dari March sebelumnya, yakni menggunakan layar sentuh 7 inci yang terhubung dengan Bluetooth dan berkemampuan mirroring dengan ponsel Android serta iOS.

Selain itu interior mobil menggunakan desain Black Piano C-Cluster yang memberikan kesan fashionably smart.

March diklaim mampu diandalkan untuk penggunaan urban. Dengan radius putar 4,5 meter, mobil ini bisa diandalkan di jalan sempit perkotaan. Selain itu, Nissan March memberikan sudut pandang yang baik untuk pengemudi karena fitur adjustable driver seat.

New March dipasarkan dengan pilihan mesin 1,2 L dan 1,5 L dengan banderol mulai Rp177,4 juta sampai Rp215,7 juta on the road Jakarta.