NEW YORK – Badai salju sempat menghantam Kota New York, Amerika Serikat (AS), pada pekan lalu dan membuat beberapa titik di kota tersebut lumpuh. Pasca-badai salju tersebut, otoritas New York terus berusaha membersihkan tumpukan salju di jalanan yang hingga mencapai 13,2 inci.

Badai salju menghantam New York pada Kamis 9 Februari selama 12 jam hingga membuat sekolah-sekolah ditutup serta dinyatakan keadaan darurat. Bahkan seorang pria di Manhattan tewas ketika ia sedang menyekop salju di jendela.

Di wilayah Suffolk County, kendaraan pembersih salju sempat tersangkut akibat tingginya salju yang menumpuk. Banyak sekolah di wilayah New York yang ditutup hingga Jumat 10 Februari.

Pejabat Suffolk Country, Steve Bellone sempat menyatakan keadaan darurat akibat badai salju tersebut. Sebagaimana dikutip dari Pix 11, Senin (12/2/2017) badai salju diperkirakan masih akan membayangi Kota New York serta Long Island hingga Minggu 12 Februari waktu setempat dan tergantikan cuaca berangin.

Namun, National Weather Service memberikan peringatan, badai salju masih akan terus terasa di New York bagian utara (Columbia, Dutchess, Greene, Ulster) hingga Senin 13 Februari waktu setempat.