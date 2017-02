BOGOTA – Presiden Kolombia Juan Manuel Santos dilaporkan sudah berdialog dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melalui sambungan telefon. Pada dialog itu, Santos meminta Trump menyetujui bantuan pendanaan AS untuk membantu kesepakatan damai Kolombia dengan pemberontak.

Sebagaimana dikutip dari Prensa Latina, Senin (13/2/2017), melalui akun Twitter-nya, Santos menjelaskan detail sambungan telefonnya dengan Trump. “Presiden Trump mengundang saya ke Gedung Putih untuk berbicara dan menguatkan hubungan pemerintah kita. Ia juga menyebut tenaga kerja dan produk konstruksi Kolombia memiliki kualitas tinggi,” tulis Santos.

Bantuan pendanaan AS sebenarnya dijanjikan oleh mantan Presiden AS Barack Obama. Obama kerap menyatakan dukungannya dalam usaha perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan pemberontak FARC melalui pendanaan Paz-Kolombia. Namun bantuan sekira USD450 juta itu masih belum disetujui oleh Kongres AS.

Melalui pernyataan pers yang dirilis oleh Kepresiden Kolombia, pada sambungan telefon selama 25 menit itu Santos meminta bantuan Trump terkait Paz-Colombia agar bisa disetujui oleh pihak Kongres. Terkait Paz-Colombia, Trump mengatakan kepada Santos, ia akan meninjau dan mengurusnya sendiri.