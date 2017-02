NEW YORK – Seorang guru perempuan tewas setelah terjatuh dari ketinggian 9 meter akibat berusaha mengambil topi saudari kembarnya yang terjatuh. Insiden ini terjadi di stasiun World Trade Center, Kota New York, Amerika Serikat (AS).

Sebagaimana dikutip dari Independent, Senin (13/1/2017), polisi mengatakan bahwa Jenny Santos (29) yang bekerja sebagai guru di New Jersey tewas pada Sabtu 11 Februari pagi waktu setempat. Pejabat keamanan New York mengatakan, insiden ini berawal ketika Santos berusaha mengambil topi milik saudarinya ketika keduanya sedang berada di eskalator.

Namun, ia menjulurkan tubuhnya terlalu jauh sehingga terjatuh dari tepi eskalator. Juru bicara polisi Port Authority, Joseph Pentangelo menuturkan, korban sempat dilarikan ke rumah sakit namun sayangnya nyawa Santos tidak terselamatkan.

“Sangat sedih mendengar salah satu orang paling baik, paling cantik yang pernah saya temui meninggal dunia. Doa saya haturkan untuk Jessica dan Amanda serta keluarga lainnya,” tulis salah satu rekan korban di akun Facebook milik Santos.