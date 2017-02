CINTA tidak mengenal batasan ras dan warna kulit. Itulah yang dirasakan Allie Dowdle dan Michael Swift. Meski perbedaan mereka amat mencolok, keduanya tetap kukuh mempertahankan ikatan asmara.

Namun, di saat yang sama, semua orangtua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak mereka. Pun demikian dengan orangtua Allie. Jadi, ketika Allie yang berusia 18 tahun mengenalkan kekasih barunya, Michael, keduanya murka. Pasalnya, Michael adalah orang kulit hitam, sementara Allie keturunan kulit putih berambut pirang.

Dikisahkan Allie, kedua orangtuanya marah besar dan memutuskan untuk menghentikan semua uang saku, mengambil mobil Allie, bahkan menolak membayarkan uang kuliah yang sudah mereka alokasikan sebelumnya. Remaja asal Memphis, Tennessee, Amerika Serikat itu kemudian membuka donasi di akun GoFundMe.

Dia menceritakan mengenai latar belakangnya dan berharap bisa mendapatkan dana untuk uang kuliahnya. Allie menyebutkan dia membutuhkan GBP 10 ribu (setara Rp 166 juta). Namun, sambutan yang diterimanya sangat luar biasa, Allie mendapatkan tiga kali lipat dari angka tersebut. Total sumbangan yang diperolehnya sebesar GBP 30 ribu (setara Rp 498 juta).

Dalam akun GoFundMe, Allie menggunakan judul, Allie’s Tuitions – Say No To Racism alias Uang Kuliah Allie – Katakan Tidak Pada Rasis. Dalam akun tersebut Allie menceritakan bagaimana orangtuanya Bill dan Demetra Dowdle emosi luar biasa ketika dia menunjukkan foto Michael untuk kali pertama setahun yang lalu. Keduanya juga meminta Allie menjauhi Michael.

"Saya menunjukkan fotonya dan percakapan antara kami selesai sebelum dimulai," katanya.