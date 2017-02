JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) bakal menggugat jabatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta hari ini. Tim pengacara sudah jalan ke pengadilan yang berlokasi di Jakarta Timur tersebut.

“Ya kami akan menggugat jabatan Pak Ahok. Sekarang kami lagi on the way, mungkin satu jam lagi sampai di pengadilan,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal ACTA Yustian Dewi Widiastuti kepada Okezone, Senin (13/2/2017).

Ia menambahkan, dasar hukum gugatan PTUN ini adalah Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa kepala daerah yang menjadi terdakwa harus diberhentikan sementara.

Dasar hukum lainnnya adalah Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Ada dua argumentasi utama pengajuan gugatan ini, pertama adalah meskipun dakwaan bersifat alternatif, tetap saja Basuki Tjahaja Purnama adalah terdakwa dugaan pelanggaran Pasal 156a.

“Kita bisa merujuk pada kasus pemberhentian sementara Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi yang juga didakwa dengan dua pasal yang ancamannya lebih dari dan kurang dari lima tahun. Tepatnya Ahmad Wazir didakwa pasal 112 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang ancaman hukumannya 12 tahun dan

Pasal 127 UU yang sama yang ancaman hukumannya paling lama 4 tahun,” jelas Yustian lewat keterangan tertulisnya.

Argumentasi kedua, Frasa tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dalam Pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014, ucap Yustian, haruslah dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah yang ancaman hukuman maksimalnya adalah 5 tahun penjara.

“Hal tersebut dengan mudah dapat kita ketahui jika kita mengacu pada risalah pembahasan pasal tersebut (Memorie van Teoechliting/MvT) yang mengarah pada pemikiran bahwa seorang kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan pasal dakwaan yang ancaman pidana penjaranya 5 tahun atau lebih maka akan diberhentikan sementara.