CIREBON – Minggu dini hari, 12 Februari 2017, warga di Jalan Cipto, Cirebon, digemparkan oleh suara tembakan senjata api. Si pelaku, AN (20), yang mengamuk membabi buta dan melepaskan tembakan akhirnya berhasil diberangus warga. AN kemudian juga dihakimi warga yang emosi karena perbuatannya.

Aksi AN baru terhenti setelah peluru dalam senpi yang dibawanya habis. Dua orang tertembak dalam peristiwa itu. Demikian dikutip dari jawapos.



Peristiwa tersebut bermula dari percekcokan yang terjadi antara pelaku yang belakangan diketahui berinisial AN (20) dengan seorang perempuan yang diduga seorang pemandu lagu (PL). Pemuda bertato ini mengamuk lantaran perempuan yang dibawanya itu menolak ajakannya untuk bercinta. Sang perempuan kabur saat AN lengah.



AN yang tahu bahwa wanita yang diincarnya kabur, marah besar. Dia mengejar hingga di sebuah warung di depan salah satu hotel di Jl Cipto MK, di mana banyak kerumunan remaja yang sedang kongkow. Di situ, sejumlah remaja dikejutkan oleh kedatangan seorang perempuan yang meminta tolong.



Perempuan yang saat itu tidak mengenakan sandal itu mengatakan bahwa ia dikejar seorang pria yang hendak memperkosanya. Tak berapa lama setelah kedatangan perempuan tersebut, AN pun muncul dan seketika menariknya. Perempuan tersebut meronta dan tidak mau dibawa oleh AN.



Korban meminta perlindungan kepada sejumlah remaja di warung itu. Di sinilah AN emosi dan makin tak terkendali. Tak lama kemudian dia mencabut pistol dari balik bajunya.



Sempat terjadi tarik-menarik dengan para remaja, pelaku pun kemudian berhasil melepaskan beberapa kali tembakan ke arah para korban. Awalnya AN seperti bermaksud hanya menakut-nakuti para remaja tersebut. Namun situasi tambah riuh, dia lalu melepaskan tembakan sampai pelurunya habis.



Dua remaja langsung mengerang kesakitan. Korban pertama adalah Muhammad Akbar (17) yang tertembak di sekitar dada. Korban kedua yakni Abdul Rabil (17) yang tertembak pada bagian tangan. Setelah peluru AN habis, tanpa dikomando, warga sekitar yang tersulut emosi langsung memburunya.



Pelaku dihujani pukulan dan hantaman batu pada bagaian wajahnya hingga babak belur. Beruntung, tak lama kemudian polisi pun datang dan mengevakuasinya ke Polsek utbar, kemudian dibawa ke RSUD Gunung Jati untuk mendapatkan pertolongan medis akibat luka parah di bagian kepala.



Kasubag Humas Polres Cirebon Kota AKP Gunawan membenarkan peristiwa tersebut. Menurut Gunawan, pihaknya sudah mengamankan sejumlah barang bukti dan kini tengah memeriksa pelaku. “Pelaku sudah kita tahan. Untuk motifnya masih terus dalami penyidik,” ungkap Gunawan.