BOGOR – Sebanyak 17 ribu siswa sekolah dasar (SD) di Kota Bogor siap mengikuti ujian akhir sekolah berbasis nasional (UASBN) yang akan dilaksanakan pada Mei. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin mengatakan, dari jumlah tersebut, 253 SD di antaranya belum berbasis komputer.

"Tidak ada kendala yang berarti. Hanya tantangan untuk meningkatkan prestasi siswa, karena hasil UASBN digunakan untuk masuk ke jenjang selanjutanya," kata Fahrudin, baru-baru ini.

Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Bogor terus mematangkan persiapan pelaksanaan UASBN, salah satunya melaksanakan try out (TO) bagi para peserta ujian. Tujuannya, imbuh dia, agar siswa bisa beradaptasi dan terbiasa dengan suasana ujian. Sedangkan mengenai jumlahnya, tergantung kebutuhan sekolah bersangkutan.

"Para pengawas sedang merancang kisi-kisi pelaksanaan UASBN 2017 untuk wilayah Kota Bogor," jelas Fahrudin.

Ia mengungkapkan, khusus pada mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, kisi-kisi serta soalnya diberikan dari pemerintah pusat. "Di luar itu kisi-kisinya disiapkan sepenuhnya dari Kota Bogor," tutupnya. (ira)