JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat meningkatkan kolaborasi pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan tinggi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi, khususnya politeknik dalam menghadapi bonus demografi.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir menyebut, Belanda menjadi tujuan studi pelajar Indonesia terbanyak kedua setelah Inggris. Bahkan, jumlah mahasiswa Indonesia yang saat ini kuliah di Negeri Kincir Angin itu mencapai lebih dari 1.600 orang.

"Dengan adanya kerja sama ini, ke depan Belanda akan lebih menjadi pilihan. Prioritas program studinya sendiri meliputi maritim, teknologi informasi, kesehatan dan obat, lalu water management," ucap Nasir dalam keterangan tertulis, Senin (13/2/2017).

Nasir menjelaskan, salah satu keunggulan Belanda adalah dalam bidang water management. Oleh sebab itu, ke depan dia mendorong agar politeknik di Tanah Air mau bekerja sama dengan kampus-kampus Belanda.

"Sehingga para dosen dan lulusannya nanti tidak hanya mengantongi ijazah saja tapi juga sertifikat, bahkan sertifikat internasional," tuturnya.

Sedangkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Mariëtte (Jet) Bussemaker menambahkan, Pertemuan The 1st Indonesia-Netherlands Joint Working Group (JWG) on Higher Education and Science (HES) menjadi langkah untuk mengimplementasikan MoU antara Indonesia dan Belanda di bidang pendidikan tinggi dan ilmu pengetahuan.

"Saya berharap JWG dapat memformulasikan prioritas-prioritas yang harus dilakukan. Kita harus dapat membuat pilihan yang tepat dan berkualitas. Hal ini sangat penting untuk menghubungkan aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di Belanda dan Indonesia," pungkasnya. (ira)