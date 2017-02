Nissan Buka Peluang Tukar Tambah Mobil Lama dengan March Baru

JAKARTA - Pemilik mobil Nissan lama yang ingin tampil stylist dengan ubahan perangkat audio terbaru serta penambahan perangkat pencahayaan Day time Running Light (DRL), bisa memanfaatkan program trade in atau tukar tambah model mobil lama dengan Nissan March baru.

Rencananya sebagai tahap awal program ini hanya akan dibuka hingga Maret 2017, namun PT Nissan Motor Indonesia (NMI) akan melihat antusiasme konsumen pengguna March yang ingin memiliki model facelift terbaru. Jika peminatnya cukup banyak, maka program akan di perpanjang.

"Kalau kustomer khususnya pemilik March lama tertarik ingin mengganti dengan model baru, ya, bisa ditukarkan pake program trade in. Berlaku hingga Maret." papar General Manager Marketing Communication and Product Planning NMI, Budi NurMukmin, kepada wartawan, Senin (13/2/2017).

Ia menambahkan program tersebut masih bisa diperpanjang jika antusiasme konsumen terhadap model terbaru Nissan New March cukup tinggi.

Dengan ubahan yang dimiliki, Nissan membanderol kenaikan hingga Rp4 juta. Nissan New March dipasarkan dengan pilihan mesin 1,2 L dan 1,5 L dengan banderol mulai Rp177,4 juta sampai Rp215,7 juta on the road Jakarta.