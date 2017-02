Presenter Ini Terpaksa Jual Rolls-Royce-nya karena Alergi Jok Kulit

LONDON - Seorang presenter kondang acara automotif, James May, memutuskan menjual mobil Rolls-Royce kesayangannya karena algergi dengan bahan kulit yang digunakan di jok mobil mewah itu.

Mantan presenter 'Top Gear' yang ditayangkan BBC dan saat ini menangani acara 'Grand Tour' di Amazon itu menyadari ada masalah dengan bahan kulit pada jok mobil Rolls-Royce Corniche produksi 1972 itu.

May membeli Rolls-Royce Corniche pada 1988 karena sebuah peristiwa yang menurutnya sangat berkesan. Saat itu ia masih berkerja sebagai wartawan di 'The Engineer'.

Mulanya, ia berkendara di tengah kota pada malam hari. Saat melintas di sebuah belokan, ia memberikan kode lampu dim kepada mobil di depannya untuk berjalan terlebih dulu. Ternyata mobil itu adalah Rolls-Royce Corniche abu-abu. Dari jendela mobil, keluar tangan seorang perempuan yang mengenakan pakaian tangan panjang sambil melambaikan tangan menyampaikan terima kasih kepada May karena telah memberi jalan. Sejak itu ia kepincut dengan mobil ‘bangsawan’ tersebut.

"Mungkin momentum itu akan lebih terasa lagi jika perempuan itu melambaikan tangan sambil menunjukkan rokok Sobranie di Bakelite," kata May, kepada The Financial Times.

Mobil berkapasitas mesin 6,75 liter, V8, yang mampu melaju dengan kecepatan maksimum 192 kilometer per jam itu akan dilelang di acara pertemuaan anggota Goodwood pada 19 Maret 2017.