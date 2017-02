MASSACHUSETTS - Warga Amerika Serikat sedang menghadapi rangkaian badai salju sejak awal tahun. Aktivitas warga di beberapa wilayah New York, misalnya, lumpuh akibat ketebalan salju mencapai 13,2 inci. Otoritas New York pun mendeklarasikan keadaan darurat kota.

Tak hanya di New York, salju juga menyelimuti kawasan New England, sepanjang akhir pekan. Badai salju diperkirakan melanda Boston dalam tiga hari ke depan.

Berikut suasana Kota Boston yang diselimuti salju, seperti tampak dalam foto yang diunggah para warganet, dinukil dari Boston.com, Selasa (14/2/2017).

A post shared by Fei Wu (@feisworld) on Feb 12, 2017 at 9:44pm PST

Sumber: Instagram feisworld

16" and counting means it's time to break out the fat skis! pic.twitter.com/zpeoL4W3kX— mount snow (@mountsnow) February 13, 2017