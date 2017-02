JAKARTA - Hubungan Indonesia dan Australia sempat memanas beberapa bulan terakhir. Salah satu penyebabnya, insiden dugaan penghinaan Pancasila dan pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di KJRI Melbourne.

Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Selasa (14/2/2017), Menlu Retno Marsudi, menyatakan Indonesia telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Australia karena berhasil menangkap pelaku pembobolan KJRI Melbourne.

Pernyataan itu disampaikan Menlu yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto kepada Jaksa Agung Australia, George Brandis dalam pertemuan The 3rd Indonesia-Australia Ministerial Council Meeting on Law and Security pada 2 Februari di Jakarta.

"Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga mengingatkan Australia tentang pentingnya penghormatan integritas wilayah. Kami tidak ingin melihat Australia dijadikan open stage bagi gerakan separatis," ujar Retno.

Menurut Retno, Bandis merespons dengan menekankan hubungan baik antara Indonesia dengan Australia. Indonesia, kata Bandis, adalah negara yang penting untuk negaranya.

"Selain itu, Bandis juga meyakinkan negaranya tak menganggap remeh kasus tersebut dan berjanji akan memberikan hukuman yang sesuai bagi pelaku," imbuh Retno.

Pada Senin 30 Januari, Polisi Federal Australia (AFP) mengonfirmasi telah menangkap tersangka pengibaran bendera yaitu seorang pria berusia 42 tahun di Williamstown, Melbourne. Pelaku dikonfirmasi sebagai simpatisan OPM.

Persidangan pelaku akan digelar pada 23 Februari 2017. Pria tersebut didakwa dengan Pelanggaran di Area yang Dilindungi, bertentangan dengan Pasal 20 dari Perlindungan Orang dan Undang-Undang Properti 1971.

"Seperti yang kita duga bahwa yang bersangkutan (pelaku) adalah benar simpatisan gerakan separatis dan sudah sering melakukan aksi-aksi protes yang anarkis," pungkas Retno.