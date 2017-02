JAKARTA – Siapa yang tidak ingin mengenyam pendidikan di salah satu kampus top dunia di Amerika Serikat. Seperti beberapa kampus yang bergabung dalam Ivy League berikut ini.

Sekarang, kamu juga bisa merasakan belajar langsung dari beberapa materi yang diberikan oleh kampus-kampus tersebut melalui situs online yang disediakan secara gratis. Dilansir dari laman Free Code Camp, berikut ini kampus-kampus top dunia yang memberikan kursus online gratis.

Brown University

Kampus yang terletak di Providence, Pulau Rhode, ini menawarkan kursus online gratis bagi kamu yang ingin mempelajari berbagai materi-materi baru. Beberapa kursus yang ditawarkan antara lain Machine Learning: Unsupervised Learning sampai Reinforcement Learning.

Cornell University

Sementara itu, Cornell University juga tak tertinggal untuk menawarkan beragam kursus online secara gratis bagi pengguna internet di seluruh dunia. Beragam kursus yang ditawarkan mulai dari Reclaining Broken Places: Introduction to Givic Ecology, Introduction to Global Hospitality Management, sampai The Science and Politics of the GMO.

Columbia University

Salah satu kampus terbaik di Negeri Paman Sam, seperti Columbia University ini juga menawarkan beragam kursus online secara gratis. Berbagai kurus yang ditawarkan seperti Introduction to Sustanable Development, The Age of Sustainable Development, sampai The History of Music Production Techniques.

Dartmouth College

Beragam kursus online gratis juga ditawarkan oleh kampus yang terletak di Haover, New Hampshire. Ada beberapa kursus online gratis yang bisa kamu pilih di antaranya Introduction to Italian Opera sampai The American Renaissance: Classic literature of the 19th Century. (afr)