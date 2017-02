JAKARTA – Apa kamu pernah bermimpi berkuliah di salah satu kampus top dunia? Nah, salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mencicipi belajar di kampus bergengsi bisa dengan kursus online.

Sejumlah kampus top dunia yang tergabung dalam Ivy League ini menawarkan beragam kursus gratis secara online. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan pengalaman merasakan belajar di salah satu kampus terbaik dunia.

Seperti dikutip dari laman Free Code Camp, berikut ini daftar kampus-kampus top dunia yang menawarkan kursus online gratis. Apa saja?

Harvard University

Salah satu kampus terbaik dunia ini, menawarkan kursus online gratis yang bisa kamu coba. Beragam kursus online yang ditawarkan antara lain Introduce to Computer science, Statistics and R, dan Case Studies in Functional Genomics.

Yale University

Selain itu, kampus top dunia lainnya yang juga membuka kelas online secara gratis yakni Yale University. Ada beberapa kursus gratis yang ditawarkan antara lain Moralities of Everyday Life, Journey of the Universe: The Unfolding of Life, sampai America’s Unwritten Constitution.

University of Pennsylvania

Kampus yang sudah berdiri sejak 1740 ini juga menjadi salah satu kampus top dunia yang menawarkan banyak kursus online gratis. Di antaranya kursus yang ditawarkan yakni Microeconomics: When Markets Fail, Intellectual Property Law and Policy – Part 1: IP and Patent Laws.

Princeton University

Sementara itu, Princeton University menawarkan beragam kursus online gratis yang bagi yang tertarik untuk belajar dari berbagai materi yang ditawarkan. Di antaranya Paradoxes of War, Introducting to Sociology, sampai Reiventing the Piano. (afr)