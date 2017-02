JAKARTA - Sebanyak 52 kampus di Amerika Serikat (AS) hadir di Jakarta menawarkan berbagai program kepada pelajar Indonesia. Acara bertajuk ‘Education USA Indonesia Fair 2017’ tersebut tak hanya dihadiri oleh ratusan pelajar yang ingin kuliah di AS, tetapi juga para orangtua yang mendampingi sang anak.

Pameran pendidikan tersebut dibuka langsung oleh Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr, bersama perwakilan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Donovan menyebut kegiatan ini harus dimanfaatkan para pelajar untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang studi di AS.

"Pameran ini bertujuan memberi perspektif kepada pelajar Indonesia dan orangtua untuk belajar di AS. Di sini mereka bisa mencari kampus dan jurusan yang pas," ujarnya di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (14/2/2017).

Para peserta pameran juga bisa berburu beasiswa untuk kuliah di Negeri Paman Sam. Saat ini, lanjut Donovan, ada sekira 9.000 mahasiswa Indonesia yang berkuliah di kampus-kampus AS.

"AS sangat terbuka untuk menerima mahasiswa asal Indonesia. Hari ini kami adakan di Jakarta, nanti juga ada di Medan," sebutnya.

Sementara Staf Ahli Bidang Akademik Kemristekdikti, Paulina Pannen menambahkan, banyak alumni kampus AS asal Indonesia yang sudah sukses. Dia berharap, kampus AS bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mendapat letter of acceptance (LoA) yang biasanya digunakan sebagai salah satu persyaratan menerima beasiswa.

"AS menawarkan pendidikan yang berkualitas. Berbagai program studi yang spesifik ditawarkan oleh perguruan tinggi di sana," tukasnya. (afr)