JAKARTA - Sedikitnya tujuh juta warga Jakarta menggunakan hak pilihnya hari ini. Mereka akan menentukan siapa di antara Agus Yudhoyono - Silviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama - Djarot Saiful Hidayat dan Anies Baswedan - Sandiaga Shalahudin Uno yang akan menduduki kursi DKI Jakarta 1.

Gegap gempita pemilihan umum kepala daerah (pilkada) DKI Jakarta ternyata menjadi sorotan berbagai media asing di penjuru dunia. Sejak pagi, kantor-kantor berita online asing menjadikan pilkada DKI Jakarta sebagai bahasan isu hari ini.

Reuters, misalnya, mengangkat judul "Indonesians Vote for Jakarta Governor as Religious Tensions Divide". Dalam laporannya, Reuters memotret isu ketegangan antaragama selama masa kampanye dan pemilihan Jakarta-1.

Berita Reuters tentang Pilkada DKI Jakarta hari ini. (Foto: istimewa)

Sementara itu, ABC Net Australia mengusung tajuk: "Jakarta Election: Vote for Governor Comes After Fierce Campaign Around Religion and Race". Serupa dengan Reuters, ABC Net Australia memotret pilkada DKI Jakarta dengan isu penistaan agama yang menyandung calon gubernur Basuki Tjahaja Purnama. ABC Net Australia juga memaparkan biografi singkat ketiga pasangan calon.

Berita ABC Net Australia tentang Pilkada DKI Jakarta hari ini. (Foto: istimewa)

The Star Malaysia, melalui laporan "Jakarta Election Pitches Rival Political Camps Against One Another" memusatkan pemberitaan Pilkada DKI Jakarta pada "kampanye" dukungan terhadap paslon dari para tokoh nasional seperti Prabowo Subianto, Megawati Sukarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Berita The Star Malaysia tentang Pilkada DKI Jakarta hari ini. (Foto: istimewa)

Sedangkan Bloomberg dengan laporan berjudul "Jakarta Poll Underway as Voters Cast Ballots Across Capital" lebih menggambarkan mekanisme pilkada DKI Jakarta secara umum.

Berita Bloomberg tentang Pilkada DKI Jakarta hari ini. (Foto: istimewa)

Proses pemungutan suara dimulai serentak di belasan ribu TPS se-Jakarta sejak pukul 07.00 WIB hingga 13.00 WIB. Pascapemungutan suara, pilihan warga Ibu Kota akan dihitung cepat (quick count) dan hasil resmi akan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dua minggu mendatang. Selain Jakarta, 100 daerah lain turut memilih pemimpin mereka.