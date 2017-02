JAKARTA - Sambil melemaskan urat syaraf pasca-pencoblosan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno menceritakan perihal sepatu yang dibanggakannya saat mengikuti debat kandidat yang diselenggarakan KPU DKI.

Tentunya masih ingat ketika calon wakil gubernur itu membuka sepatu dan mengangkatnya dengan bangga sambil menunjukan bahwa produk tersebut merupakan hasil kreativitas masyarakat dalam debat kandidat ketiga itu.

Menurut Sandiaga, sepatu tersebut merupakan buah dari program One Kecamatan, One Centre for Enterpreneurship (OK OCE). Program yang dicanangkannya dalam Pilgub DKI merupakan upaya untuk mendorong dan menciptakan para wirausaha, baik dari sisi pendanaan maupun kemampuan atau skill-nya.

Seperti terhadap Hartono, sebagai pembuat sepatu yang dipakainya sewaktu debat kandidat. Ia memberikan masukan dan saran kepada Hartono agar produknya semakin baik dan bisa laris di pasaran.

"OK OCE meningkatkan skill sebagai pelaku ekonomi jejaring, termasuk distribusi Pak Hartono (pembuat sepatu lari). Dia punya skill. Kini, dia merasakan manfaat bergabung dengan OK OCE," ujarnya saat wawancara dengan Inews TV, Rabu (15/2/2017).

"Karena mendapat kemampuan reseller saya kasih saran, solnya jangan terlalu tipis kalau untuk lari, kalau bisa diperbaiki desain dan warnanya, dan saya akan bantu dengan OK OCE," imbuhnya.

Semenjak program OK OCE digulirkan, wakil dari calon gubernur Anies Rasyid Baswedan itu merasa bersyukur karena sebelum pencoblosan sudah bisa membantu para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Alhamdulillah sebelum pencoblosan kami sudah bisa membantu pelaku UKM meningkatkan ekonomi Jakarta," pungkasnya.