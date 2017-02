JAKARTA - Ditanya soal banyaknya warga DKI Jakarta yang menunggak cicilan rumah susun sewa (rusunawa), calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengatakan, bahwa dirinya sudah memprediksi hal tersebut bakal dialami warga.

Pasalnya, warga yang tinggal di rusunawa itu kehilangan sumber pencahariannya ketika dipindahkan dari tempat tinggal sebelumnya.

"Ini sudah diprediksi. Mereka dicabut dari sumber penghasilannya. Maka mereka butuh satu tahun untuk penyesuaian," ujarnya dalam wawancara Inews TV, Rabu (15/2/2017).

Melalui program yang dicanangkannya, Sandiaga meyakini One Kecamatan, One Centre for Entrepreneurship (OK OCE) bisa membantu meringankan beban masyarakat karena diyakini dapat mendongkrak perekonomian warga.

"OK OCE akan dibagi ke semua wilayah, tersebar di 44 kecamatan begitu ada rusunawa, akan dibuat kegiatan ekonomi sehingga penghasilan warga tidak turun dan tidak akan menunggak iuran rusunawa," pungkasnya.