JAKARTA - Amerika Serikat (AS) menjadi negara favorit bagi mahasiswa internasional. Berbagai kampus kelas dunia berdiri di sana, seperti Harvard University, Stanford University, Yale University, dan masih banyak lagi.

Staf Ahli Bidang Akademik Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Paulina Pannen mengatakan, mahasiswa Indonesia bisa memilih berbagai jurusan di kampus AS. Hal tersebut membuatnya kesulitan memilih satu jurusan paling favorit bagi mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana.

"Jurusan favorit di sana banyak. Karena masing-masing perguruan tinggi punya spesialisasi," ucapnya ditemui di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Paulina mencontohkan, bagi mahasiswa yang tertarik di bidang bisnis, ada Harvard dan Yale yang bisa menjadi pilihan terbaik. Sedangkan kedokteran adalah keunggulan dari Johns Hopkins University.

"Pertanian, politik, itu juga ada kampus-kampus yang menjadi best of the best. Intinya pengalaman belajar di luar negeri itu sangat bermanfaat," terangnya.

Selain banyak pilihan jurusan, beasiswa kuliah ke AS juga terbuka lebar untuk mahasiswa Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R Donovan Jr menambahkan, pemerintah AS dan Indonesia banyak menjalin kolaborasi di bidang pendidikan.

"Ada banyak kolaborasi, salah satunya beasiswa. Kami ada Fulbright, juga beasiswa lainnya," tukas Donovan.