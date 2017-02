JAKARTA - Pekan depan Universitas Airlangga (Unair) akan kedatangan tamu istimewa. Siapa dia? Adalah penerima nobel ekonomi 2003, Profesor Robert Fry Engle III akan memberikan kuliah tamu berjudul "The Prospects for Global Financial Stability".

Kuliah tersebut akan diikuti oleh 2.000 peserta di Airlangga Convention Center (ACC) 20 Februari mendatang. Rencananya, pengajar dan peneliti di Stern School of Business, Universitas New York (NYU) itu juga akan mendapat gelar doktor kehormatan dari Unair.

Selain dikenal sebagai penerima nobel, saat ini Robert Engle menjabat sebagai Direktur Institut Volatilitas Stern, NYU. Dia juga salah satu pendiri dan presiden dari The Society for Financial Econometrics (SoFiE), yakni sebuah organisasi nonprofit di NYU berskala global.

Mengawali karier di bidang fisika, Robert baru berkiprah di bidang ekonomi pada 1969. Dia dipromosikan sebagai profesor madya Ilmu Ekonomi di Massachusetts Institute of Technology (MIT), kemudian menjadi pengajar di Universitas California, San Diego (UCSD), hingga akhirnya menjadi profesor pada 1977.

"Penghargaan Nobel Ekonomi adalah bentuk pengakuan yang luar biasa atas kinerja yang telah saya lakukan selama sekian tahun bersama mahasiswa dan kolega peneliti. Kami telah bekerja keras sekaligus merasa beruntung karena apa yang kami kembangkan begitu penting untuk diterapkan dalam bidang keuangan," jelasnya dilansir dari laman Unair, Kamis (16/2/2017).

Bagi Robert, meraih nobel adalah titik puncak kariernya. Profesor kelahiran Syracuse itu pun tak berhenti berkarya. Setidaknya ada seratus artikel ilmiah dan empat buku yang telah dia terbitkan. Tak hanya itu, penelitian Robert juga telah menghasilkan model statistik yang inovatif.