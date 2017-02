JAKARTA - Mau kuliah gratis? Kali ini Monash University di Australia menawarkan beasiswa 100 persen biaya kuliah untuk program sarjana dan pascasarjana.

Beasiswa diberikan untuk mahasiswa internasional. Terdapat berbagai bidang studi yang bisa dipilih. Namun, untuk dua program, yakni Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) dan Master of Business Administration (MBA) tidak ditawarkan dalam skema beasiswa.

Monash University menyediakan empat beasiswa bagi pelamar yang lolos seleksi. Adapun penilaian terdiri atas prestasi akademis, personal statement yang dituliskan di aplikasi, dan potensi mahasiswa sebagai duta Monash University.

Pendaftaran beasiswa dilakukan secara online melalui laman Monash University. Para pelamar harus melengkapi berkas secara lengkap. Jika tidak, aplikasi beasiswa tidak akan diproses.

Terdapat sejumlah periode beasiswa, yakni setiap tanggal 15 pada bulan Oktober, November, Januari, Maret, April, dan Mei. Artinya, untuk periode terdekat batas akhirnya adalah 15 Maret 2017. Hasil seleksi akan diumumkan langsung oleh pihak kampus.

Selamat mencoba!