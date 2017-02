JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa tiga orang pengacara dan satu pihak swasta sebagai saksi dalam kasus dugaan suap kepada hakim nonaktif Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar terkait judicial review UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah membenarkan adanya pemeriksaan kepada orang-orang tersebut. Mereka akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka NG Fenny, Basuki Hariman, Kamaludin, serta Patrialis Akbar.

"Ada tiga pengacara yang diperiksa yakni Hermawanto, Dede Kusnadi, dan Indah Saptorini," ujar Febri saat dikonfirmasi, Jumat (17/2/2017).

Selanjutnya, satu orang pihak swasta yang diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan yakni Hariyadi.

Sekadar diketahui, Patrialis Akbar resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK lantaran diduga menerima suap dari bos pemilik 20 perusahaan impor daging, Basuki Hariman, yang juga ditetapkan jadi tersangka.

Selain itu, teman Patrialis, Kamaludin juga ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai perantara suap. Kemudian, ada juga sekretaris Basuki, NG Fenny, yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, Patrialis dan Kamaludin diduga sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 Huruf c atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara tersangka Basuki dan NG Fenny sebagai pemberi suap dijerat dengan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No 20 Tahun ‎2001 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.