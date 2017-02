TARAKAN - Jajaran Polres Tarakan menangkap seorang pelajar yang menjadi pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor).Pelajar berinisial AS itu diciduk pada Selasa 14 Februari 2017.

Penangkapan AS berawal dari laporan Zainal, warga RT 18 Kelurahan Karang Anyar Pantai yang menjadi korban. Saat itu, Zainal melihat sepeda motor miliknya di sekitar lapangan yang biasa dijadikan tempat bermain futsal yang tidak jauh dari rumahnya. Namun, Zainal tidak langsung mendatangi AS, tapi menelepon pihak kepolisian.

Saat tiba di lokasi, personel Polres Tarakan pun dengan mudah meringkus AS. Berdasarkan hasil pemeriksaan pihak kepolisian, AS membawa kabur sepeda motor Zainal pada Senin 6 Februari lalu. Awalnya, AS akan bermain futsal di dekat rumah Zainal.

“Usai main (futsal) pelaku pergi ke warung korban (Zainal) berencana membeli minuman. Namun saat ingin membeli, pelaku melihat ada kunci (sepeda) motor di dekat pintu rumah korban,” kata Paur Subag Humas Iptu Irianto Zebua, seperti mengutip JPNN, Jumat (17/2/2017).

Remaja yang masih duduk di salah satu SMP itu kemudian mengambil kunci sepeda motor milik Zainal. Namun, AS tidak langsung membawa kabur. AS baru melancarkan aksinya pada malam hari. Setelah sukses membawa kabur, sepeda motor sempat disimpan di lokasi tanah kosong tempat AS sering bermain futsal.

AS mengaku sudah tiga kali menggunakan sepeda motor tersebut. Setelah digunakan disimpan lagi di tempat persembunyiannya. Sementara Zainal baru merasa kehilangan sepeda motornya pada Jumat 10 Februari 2017 lalu. Dia kemudian melaporkan kepada Polres Tarakan.