TIMIKA - Penyidik Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mimika, Papua, masih melengkapi berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tiga tersangka kasus dugaan korupsi dana insentif guru pada Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan setempat tahun anggaran 2015.

Kasat Reskrim Polres Mimika, AKP Dionisius VD Paron Helan mengatakan, berkas BAP tiga tersangka tersebut sudah dikembalikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Timika.

"Berkas ketiga tersangka sudah kami terima kembali dari pihak kejaksaan disertai petunjuk apa-apa yang harus kami lengkapi. Kami akan lengkapi secepatnya agar kasus ini segera ditingkatkan ke tahap selanjutnya," kata Dionisius, Jumat (17/2/2017).

Polres Mimika menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran dana insentif guru-guru tahun anggaran 2015. Mereka terdiri dari IY, NT dan UO yang saat itu bertugas di Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Mimika.

Terkait perkara itu, penyidik juga telah mengantongi hasil audit investigasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua soal dugaan kerugian negara.

Indikasi terjadi praktik korupsi dalam pembayaran dana insentif guru-guru di Kabupaten Mimika pada Desember 2015 terungkap setelah sejumlah guru menggelar aksi unjuk rasa di beberapa tempat di Kota Timika yaitu di depan Bank Papua dan depan SMP Negeri 2 Mimika.

Guru-guru yang menggelar aksi unjuk rasa itu merasa tidak puas karena tidak menerima dana insentif dari Pemkab Mimika. Padahal rekan-rekan mereka yang lain menerima dana tersebut.

Pembayaran dana insentif guru di Kabupaten Mimika yang bersumber dari APBD setempat dilakukan dua kali dalam setahun.

Pembayaran insentif guru di Mimika dibagi dalam empat kategori yaitu sekolah dalam kota Rp9 juta per guru per semester, sekolah pinggir kota Rp9,6 juta per guru per semester, sekolah jauh dari kota Rp12 juta per guru per semester dan sekolah sangat jauh dari kota Rp15 juta per guru per semester.