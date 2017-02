BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat meringkus lima orang pengguna tembakau gorila, kemarin 16 Februari 2017. Para pelaku adalah AS (23), RR (24), MMS (25), MRA (28), dan FMW (23). Kelimanya ditangkap di tiga daerah berbeda, yaitu Garut, Bandung, juga Karawang.

Tembakau gorila sendiri masuk kategori narkotika jenis baru yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Pasalnya, dalam tembakau itu mengandung zat AB-CHMINACA, yang dapat membuat orang ketergantungan.

"Modusnya mereka memesan barang tersebut melalui online dan dikirim lewat jasa pengiriman," ujar Kepala Bidang Humas Polda Jabar Komisaris Besar Yusri Yunus, seperti mengutip Jawa Pos, Jumat (17/2/2017).

Dari tangan AS, petugas mengamankan barang bukti 18 paket kecil tembakau gorila yang disimpan dalam kotak tupperware. Sementara, dari RR disita 6 bungkus paket, yang beratnya masing-masing 90 gram dan 45 gram. Dan, dari MMS, MRA, serta FMW, diamankan barang bukti tembakau gorila seberat kurang lebih 2 gram.

"Sementara ini kita masih mendalami, dari mana para tersangka ini mendapatkan barang tersebut," tutur Yusri.

Salah satu tersangka, AS mengaku, jika membeli barang itu melalui Instagram dengan harga Rp 500 ribu per 5 gram. Dirinya tidak menepis, setelah menggunakan barang haram tersebut, mengalami sebuah halusinasi. "Ya, kalau lagi pengen marah, marah," ucap AS, yang telah memakai tembakau gorila sejak November 2016 silam.

Atas perbuatannya tersebut, kelima tersangka dijerat Pasal 114 ayat 2 dan Pasal 112 ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya hingga 20 tahun penjara.