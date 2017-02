WASHINGTON DC - Bahasa Indonesia terus dikenalkan ke seluruh dunia. Salah satunya, dengan membuka program bahasa dan kebudayaan di kampus prestisius, Yale University di Amerika Serikat (AS).

Kegiatan yang digelar oleh Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC ini kemudian diikuti oleh 30 mahasiswa dari berbagai jurusan. Menariknya, para peserta justru makin tertarik belajar bahasa Indonesia setelah dikenalkan dengan alat musik tradisional, angklung.

Dilansir dari siaran pers yang diterima Okezone, Jumat (17/2/2017), para mahasiswa bermain musik angklung dengan dikomandoi oleh Tricia Sumarijanto. Sambil bermain angklung, mereka diberikan materi pelajaran bahasa, pengetahuan umum geografis, serta budaya Indonesia. Alhasil suasana kelas menjadi lebih hidup dan penuh semangat.

Uniknya, penamaan angklung-angklung tersebut menggunakan pulau-pulau yang terdapat di Tanah Air. Hal ini menyebabkan mahasiswa semakin penasaran dan ingin mengenal Indonesia lebih baik lagi.

Selama bermain angklung, ada beberapa lagu yang dimainkan, di antaranya Twinkle-Twinkle Little Star, All My Loving, Stand By Me, hingga America The Beautiful. Bahkan, tidak ketinggalan lagu-lagu daerah, seperti Cucak Rowo dan Pileleuyan turut dipelajari.

Para peserta program yang rata-rata merupakan mahasiswa semester dua ini akan mengikuti lima kali pertemuan. Setelah akhir sesi nanti, mereka juga akan tampil dalam 'Southeast Asia Spring Cultural Festival' pada 3 Maret 2017.