JAKARTA - Selain mengincar kampus idaman, mahasiswa perlu mempertimbangkan kota pilihan ketika ingin kuliah di luar negeri. Ada yang memilih kota metropolitan, kota yang cenderung tidak terlalu padat, atau kota yang punya suasana romantis.

Nah, bagi kamu yang berharap kuliah sembari mencari jodoh, enggak ada salahnya lho pilih kuliah di kota-kota romantis ini. Dilansir dari Top Universities, berikut uraiannya.

Roma

Ibu kota Italia ini menjadi kota paling romantis di dataran Eropa. Banyak spot untuk menghabiskan sore sambil menyeruput espresso. Belum lagi kedai-kdeai pasta, pizza, dan es krim sepanjang kota. Roma juga menjadi rumah bagi kampus-kampus top, seperti Sapienza University of Rome, Universita degli Studi di Roma, dan Università degli Studi Roma Tre.

Wina

Wina menduduki peringkat ke-16 sebagai kota terbaik tujuan studi 2016. Selain menjadi tempat yang tepat untuk bermain ski, banyak restoran romantis dengan harga murah. Arsitektur bangunan di kota ini juga sangat unik. Belum lagi biaya hidup yang terjangkau sehingga pas untuk kantong mahasiswa. Universitas terkemuka di sana, di antaranya University of Vienna dan Vienna University of Technology.

Athena

Ibu kota Yunani ini dikenal dengan tempat lahirnya para akademisi. Hangatnya matahari dan masakan Mediterania yang lezat menjadi sisi romantis dari kota ini. Mahasiswa juga bisa mengeksplorasi situs modern dan bersejarah, termasuk melihat matahari terbenam di Acropolis. Beberapa kampus terbaik di Athena, yakni National Technical University of Athens dan National and Kapodistrian University of Athens.

Buenos Aires

Wisata budaya dan alam sekitarnya membuat ibu kota Argentina ini menjadi kota yang romantis. Selain pas untuk studi, jalanan di Buenos Aires juga cocok untuk dinikmati bersama orang tercinta. Pada 2016, Buenos Aires berada di posisi ke-32 sebagai kota pelajar terbaik di dunia. Adapun kampus yang bida dipilih untuk studi di sana, seperti Universidad de Buenos Aires, Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, dan Universidad de Belgrano.

Kyoto

Kyoto menjadi alternatif kota untuk studi di Jepang. Namun siapa sangka, kota ini menawarkan tempat yang paling indah, terutama saat musim semi dan musim panas. Mahasiswa bisa menikmati mekarnya bunga sakura di sudut-sudut kuil bersejarah. Untuk kampus top yang berlokasi di Kyoto adalah Kyoto University, Ritsumeikan University, dan Doshisha University.