PYONGYANG - Masyarakat Korea Utara (Korut) baru saja merayakan hari ulang tahun mantan penguasa mereka, Kim Jong-il, yang ke-75. Kim Jong-il sendiri diketahui telah mangkat pada Desember 2011.

Sebagaimana disitat dari NBC News, Sabtu (18/2/2017), masyarakat Korut berkumpul di dekat sungai Taedong Pyongyang untuk menyaksikan festival kembang api dan merayakan festival es. Mereka juga sibuk meletakkan bunga di patung sang mantan penguasa sebagai wujud penghormatan, demikian.

Pemerintah Korut sengaja menyelenggarakan pesta kembang api yang meriah dalam perayaan tersebut. Kemeriahan pesta terabadikan dalam sebuah video berdurasi 2 menit 4 detik. Nyatanya meskipun Korut adalah negara yang tertutup dan terisolasi, mereka mampu menciptakan pertunjukan kembang api yang menakjubkan.

Dalam video memperlihatkan masyarakat Korut terlihat sangat menikmati cahaya kembang api yang menghiasi langit Pyongyang. Bahkan, seorang anak terlihat sangat terpukau.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ulang tahun Kim Jong-il berlangsung berdekatan dengan berita kematian putra sulungnya. Pemerintah Korut sengaja tidak mempublikasikan kematian Kim Jong-nam kepada masyarakatnya. Kematian kakak tiri pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, Kim Jong-nam berhasil menggemparkan dunia. Namun, yang terjadi di dalam negeri Korut menunjukkan sebaliknya.

Sementara itu, Kim Jong-un diketahui justru sibuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Agen berita Korut, KCNA, menuturkan Kim Jong-un memberikan penghormatan kepada mendiang ayahnya itu di sebuah makam megah di Pyongyang pada Rabu 15 Februari malam waktu setempat. Sebelumnya, pria berusia 34 tahun itu menghadiri rapat akbar.

Warga Korut di seluruh negara menjalani 'Day of the Shining Star' atau Hari Ulang Tahun Kim Jong-il seperti biasa. Hari lahir pemimpin generasi kedua itu juga merupakan salah satu hari libur nasional paling penting di Korut. Hari libur paling penting adalah hari ulang tahun pendiri negara Kim Il-sung pada April 2017 yang juga dikenal 'Day of the Sun'.