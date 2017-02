JAKARTA – Ketua Umum DPP Rescue Perindo, Adin Denny membeberkan, sebagai partai politik yang baru, Partai Perindo sudah menarik perhatian massa dengan banyaknya program yang digulirkan langsung ke masyarakat.

Salah satu program yang mencuri perhatian masyakarat adalah program ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat penggerak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)‎ serta aksi cepat tanggap Rescue Perindo untuk membantu korban bencana alam di berbagai daerah di Indonesia.

Adin menegaskan, tekad Partai Perindo untuk memajukan Indonesia dengan cara mendorong peningkatan taraf kehidupan atau perekonomian rakyat, juga mendapatkan apresiasi yang besar.

Oleh karena itu, partai yang belum menjadi peserta pemilu dan belum memiliki representasi di legislatif ini mendapat perhatian luas di masyarakat Termasuk arah dukungan pada Pilkada serentak 2017. Salah satunya, Pilkada DKI Jakarta yang menjadi sorotan publik.

Partai yang didirikan oleh Hary Tanoesoedibjo ini akan memberikan sinyal dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

“Sejumlah program unggulan yang disampaikan kedua pasangan itu saat debat atau langsung turun ke masyarakat, mendapat sambutan yang positif,” ujar Adin di Jakarta, Sabtu (18/2/2017).

Dikatakan Adin, salah satu program Anies-Sandi, One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) yaitu dengan mendirikan pusat kewirausahaan kepada warga dan fasilitas mentor untuk memberikan penyuluhan dan motivasi serta menawarkan bantuan modal hingga Rp300 juta, dinilai mempunyai kesamaan dengan program Perindo yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sebagai putera terbaik bangsa, duet Anies-Sandi diyakini mampu membawa DKI lebih baik, adil dan sejahtera. Karena Jakarta sebagai Ibu Kota membutuhkan sosok pemimpin baru yang lebih merakyat.

“Atas dasar itulah, Partai Perindo mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan tanpa syarat di Pilkada DKI,” sambungnya.

“Di sisi lain, tudingan kelompok tertentu, baik di media sosial maupun sejumlah pemberitaan pada situs hoax mengapa Partai Perindo mendukung Anies-Sandi, adalah sekadar kampanye hitam atau black campaign yang marak saat perhelatan pesta demokrasi di Indonesia,” tandasnya. (sym)