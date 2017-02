JAKARTA – Maraknya situs opini penyebar berita hoax dapat menyesatkan masyarakat. Salah satunya seperti situs Seword.com.

Calon Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang menjadi korban dari tulisan yang ada di situs Seword.com, seperti artikel berjudul ‘Diduga Pernah Menipu, Apakah Oke Oce-nya Sandi Uno Tipuan?’.

Juru bicara Anies-Sandiaga, Anthony Leong, mengatakan, pihaknya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Namun, ia juga mengajak masyarakat untuk lebih jeli untuk memperoleh informasi yang kredibel.

“Iya prinsipnya, kami mengajak masyarakat untuk lebih jeli memilah mana yang memang kredibel, mana yang memihak. Kami junjung tinggi kebebasan berpendapat,” katanya kepada Okezone, Sabtu (18/2/2017).

Menanggapi hoax terkait program 'One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE)' di situs Seword.com, Anthony mengatakan, pihaknya akan terus menghadirkan pengusaha-pengusaha baru melalui program andalan cagub usungan PKS dan Gerindra. Tak hanya kepada pengusaha baru, pihaknya juga memberikan pendampingan kepada pelaku yang sudah menjalankan usahanya.

“Kita hadirkan pengusaha-pengusaha baru dengan program OK OCE. OK OCE bukan hanya yang baru, yang sudah berjalan juga butuh pendampingan seperti Pak Hartono,” katanya.