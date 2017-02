RASISME serta permasalahan ujaran kebencian sempat menghantui Amerika Serikat (AS). Di masa itu, ada satu pria yang menjadi ikon perjuangan Muslim di Negeri Paman Sam dan kerap menjadi korban rasisme. Pria itu bernama Malcolm X.

Pada artikel Historipedia kali ini, Okezone akan mengulas mengenai pembunuhan Malcolm X yang terjadi pada 21 Februari 1965, sebagaimana dikutip dari History.com, Selasa (21/2/2017).

Malcolm Little lahir di Omaha, Nebraska pada 1925. Ia merupakan anak laki-laki dari Earl Little yang berprofesi sebagai pendeta Gereja Baptis. Karena ayahnya memiliki paham nasionalis kulit hitam, keluarga Malcolm selalu dalam ancaman anggota Ku Klux Klan dan memicu mereka keluarga itu pindah ke Lansing, Michigan.

Walaupun sudah pindah, ayah Malcolm tetap memberikan ceramah nasionalisnya dan membuat dirinya dibunuh oleh kelompok Black Legion pada 1931. Sayangnya, otoritas Michigan menolak menghukum orang-orang yang terlibat.

Masuk ke masa remaja, Malcolm keluar dari SMA dan pindah ke Boston. Di sana ia mulai terlibat aktivitas kriminal. Pada 1946, ketika Malcolm berusia 21 tahun, ia dijebloskan ke penjara karena dakwaan pencurian.

Di sanalah, ia bertemu dengan pemimpin Nation of Islam, Elijah Muhamad. Para anggota Nation of Islam yang kerap dipanggil Black Muslims mendukung gerakan nasionalisme kulit hitam dan mengutuk warga AS turunan Eropa.