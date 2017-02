NEW YORK – Kabar duka datang dari Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS). Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin meninggal dunia. Pria berkacamata itu tutup usia hanya satu hari jelang ulang tahunnya ke-65 yang jatuh pada Selasa (21/2/2017). Belum diketahui penyebab meninggalnya Vitaly Churkin.

Kabar duka tersebut diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Peserta sidang di markas besar PBB terkejut mendengar kabar tersebut. Para peserta sidang langsung mengadakan penghormatan selama satu menit untuk mengenang mendiang Vitaly Churkin.

“Berita mengejutkan mendengar meninggalnya Duta Besar Vitaly Churkin. Seorang duta besar brilian yang mengabdi bagi negara dan masyarakatnya. Semoga ia beristirahat dengan tenang,” kicau delegasi Indonesia untuk PBB Kamapradipta Isnomo lewat akun Twitter.

“Dia adalah orang yang luar biasa. Dia sangat brilian, periang, dan diplomat besar bagi kita di zaman sekarang,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, seperti dimuat Russia Today, Selasa (21/2/2017). Bagi Zakharova, kabar meninggalnya Vitaly Churkin sangat mengejutkan.

Sebelum ditunjuk sebagai perwakilan Rusia di PBB pada Mei 2006, Vitaly Churkin bertugas sebagai Duta Besar Rusia untuk sejumlah negara seperti Belgia dan Kanada. Churkin juga pernah menjadi duta besar penghubung Rusia bagi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa Barat (WEU).