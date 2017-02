NEW YORK – Satu hari menjelang ulang tahun (ultah) ke-65, Duta Besar (Dubes) Rusia untuk PBB Vitaly Ivanovich Churkin tutup usia. Pria berkacamata itu meninggal dunia di New York, Amerika Serikat (AS), pada Senin 20 Februari 2017 pagi waktu setempat. Kabar tersebut pertama kali disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Rusia.

“Kementerian Luar Negeri Rusia mengumumkan Duta Besar Vitaly Churkin meninggal dunia di New York pada 20 Februari, satu hari menjelang ulang tahun ke-65. Diplomat luar biasa itu meninggal dalam damai. Kami turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan,” bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, mengutip dari TASS, Selasa (21/2/2017).

Namun, pihak Kementerian Luar Negeri tidak menyebut penyebab kematian Vitaly Churkin. Kendati demikian, seperti dimuat Reuters, seorang pejabat pemerintahan AS menyebut mantan Dubes Rusia untuk Kanada itu meninggal dunia akibat serangan jantung.

Vitaly Churkin sempat mengeluhkan sakit saat berada di kantornya. Ia kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Presbyterian Columbia di New York. Kabar meninggalnya Vitaly Churkin sempat membuat perwakilan negara anggota PBB terdiam di sela-sela sidang. Mereka kemudian mengheningkan cipta selama satu menit untuk menghormati mendiang Vitaly Churkin.

“Hancur lebur mendengar kabar meninggalnya Duta Besar Rusia untuk PBB Vitaly Churkin. Seorang master di bidang diplomasi dan pria yang sangat peduli yang melakukan semua yang dia bisa untuk menjembatani perbedaan Amerika Serikat dengan Rusia,” kicau mantan Dubes AS untuk PBB, Samantha Power, dinukil dari Russia Today.

Samantha Power dan Vitaly Churkin dalam beberapa kesempatan sering berdebat panas, terutama dalam isu Suriah. Churkin pernah menuduh Power berbicara layaknya tokoh kemanusiaan Bunda Theresa tetapi melupakan apa yang dilakukan AS di Timur Tengah.

Dalam wawancara terakhirnya dengan Russia Today pada awal Februari, Vitaly Churkin menyebut PBB sekarang sangat dibutuhkan untuk memecahkan konflik di seluruh dunia. “Saya pikir PBB terus menjadi mekanisme yang diperlukan. Tanpa PBB, kita hanya akan beraksi sendiri-sendiri,” ujar Churkin yang saat itu nampak dalam keadaan segar bugar.