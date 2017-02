JAKARTA - Kebakaran hutan menjadi momok bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, bencana sosial tersebut menyebabkan dampak masif bahkan hingga skala Internasional.

Kabut asap akibat kebakaran tersebut, selain menyebabkan penyakit ISPA juga mengganggu pandangan dan membuat lalu lintas terganggu. Fenomena ini sudah menjadi perhatian serius dikarenakan dampak kabut asap yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan di Indonesia namun juga dapat menjalar hingga ke negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.

"Informasi mengenai tingkat kemudahan terbakarnya hutan diperlukan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan terhadap kesehatan manusia dan kebersihan lingkungan. Salah satu perangkat (tool) yang digunakan BMKG adalah dengan Fire Danger Rating System (FDRS),"ujar Kepala BMKG, Andi Eka Sakya di Jakarta.

Dikatakan Andi, FDRS merupakan informasi yang salah satunya tentang potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan/lahan. Informasi FDRS ini berdasarkan parameter cuaca antara lain suhu, kelembaban udara, angin, curah hujan dan tekanan udara.

"Produk informasi FDRS yang ter-update diharapkan dapat dijadikan referensi dalam kebijakan penanggulangan kebakaran hutan/lahan oleh Kementerian Lingkungabn Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah setempat dan masyarakat," harap Andi.

Pada tahun 2015-2016 terjadi kebakaran hutan massif yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Kondisi kekeringan panjang akibat El Nino pada tahun 2015-2016 menambah luasan lahan yang terbakar serta meningkatkan intensitas kebakaran hutan di Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan wilayah yang paling banyak terdapat kejadian kebakaran hutan pada tahun 2015-2016 meliputi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Utara, dan Jawa Timur dengan akumulasi lebih dari 10 kejadian dalam 2 tahun terakhir.

Sementara Dubes Kanada Y.M Peter Mac Arthur menyatakan Pemerintah Kanada akan melindungi dan menjaga hutan subtroipis Kanada karena memiliki beragam kesamaan dengan Indonesia yang memiliki hutan tropis yang besar.

"Melalui menyelenggarakan kegiatan 'Workshop on Indonesian Fire Management Decision-Making: Using Fire Risk Systems and Fire Danger Rating System Tools' bisa memberikan bantuan berharga bagi sistem pengelolahan hutan di Indonesia. Dan ini merupakan langkah penting dalam melindungi lingkungan dan perubahan iklim, serta pemutakhiran sistem terbaru FDRS untuk peningkatan akurasi dan prediksi potensi kebakaran hutan.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kerjasama dan koordinasi serta pelatihan dengan instansi terkait dalam rangka mitigasi bencana kebakaran hutan," urainya.

Kegiatan ini dihadiri oleh 30 instansi pemerintah dan swasta dan merupakan sinergi antara BMKG dgn Natural Resources Canada serta kedutaan Kanada di Indonesia yg memiliki kesamaan tujuan dalam menanggulangi bencana khususnya kebakaran hutan di wilayah Indonesia.