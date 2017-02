Ssstt... Pemain Manchester United Ini Gugup Nyetir Mobil Manual

MANCHESTER - Pemain Manchester United, Ander Herrera, boleh saja piawai memainkan si kulit bundar di atas rumput, tapi bagaimana jika diminta mengendarai mobil manual?

Seorang host acara Motor, Charlie Webster, menantang pria berusia 27 tahun itu untuk mengendarai mobil Mini Cooper klasik bertransmisi manual. Tayangan itu diunggah Herrera di akun Twitter-nya pada Senin 20 Februari 2017.

Herrera pun mengungkapkan kesukaannya dengan mobil klasik. Bahkan, ia mengatakan, soal mobil, seleranya berbeda dengan pemain sepakbola lainnya.

"Saya suka mobil klasik, saya tidak suka dengan mobil yang banyak dipilih pemain sepakbola lainnya," kata Herrera.

Enjoying a funny time with a ๐Ÿ†’๐Ÿš˜ Don't miss the parking challenge at the end of the video ๐Ÿ™ˆ pic.twitter.com/QdAUWRjAwz