Kukuhkan Pasar Motor Bebek, Supra X 125 'Ganti Baju'

JAKARTA - Meski pasarnya tidak sebesar sepeda motor jenis skuter matik (skutik), namun secara volume, motor cub atau bebek menyumbang penjualan cukup besar. Hal ini dirasakan PT Astra Honda Motor (AHM) yang pada 2016 berhasil melepas 401.601 unit motor bebek.

Saat ini AHM memasarkan empat model bebek, yakni Supra series, Sonic 150R, Revo series, dan Blade. Dari jumlah itu, Supra series menyumbang penjualan tertinggi yakni 184.302 unit atau 31 persen dari total penjualan bebek Honda pada tahun lalu.

Direktur Pemasaran AHM Margono Tanuwijaya mengatakan motor bebek sudah disukai oleh masyarakat Indonesia sejak 20 tahun lalu. Sejak pertama diluncurkannya pada 1997, Supra series telah terjual sebanyak 14,6 juta unit.

"Penerimaan masyarakat yang tinggi ini menunjukkan kehadiran Honda Supra sebagai sebuah merek premium di segmen bebek tetap menjadi pilihan," kata Margono, Rabu (22/2/2017).

Untuk meningkatkan penjualan, AHM menyegarkan tampilan salah satu tipe Supra, yakni 125 X FI. Penyegaran dilakukan dengan warna baru yaitu quantum matte black yang disematkan pada tipe CW (cast wheel) dan stripe baru yang disematkan di warna energetic black untuk tipe CW dan SW (spoke wheel). Supra X 125 FI mengusung mesin 125 cc, 4 tak, PGM-FI (Programmed Fuel Injection).

Motor ini dipasarkan dengan harga Rp17,8 juta on the road Jakarta untuk CW dengan pilihan warna quantum matte black dan energetic black, sementara tipe SW dipasarkan dengan harga Rp16,75 juta untuk energetic black. Honda Supra X 125 FI sendiri ditargetkan terjual 12 ribu unit per bulan.