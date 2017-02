Menyiksa Chevy Trailblazer Teranyar

BOGOR - Jelang peluncuran resminya pada Kamis 23 Februari 2017, PT General Motors Indonesia (GMI) selaku agen pemegang merek (APM) mobil Chevrolet di Indonesia memberi kesempatan kepada media untuk menjajal all new Trailblazer di kawasan Palm Hills, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/2/2017).

Sebanyak 11 unit all new Trailblazer bermesin 2,5 liter diesel disediakan untuk melibas berbagai jenis medan ekstrem. Di awal, Trailblazer dihadapkan pada karakter jalan berlubang di kawasan Hambalang. Meski mobil ini 40 kilometer per jam di jalan berlubang, namun suspensinya mampu memberikan kenyamanan.

GMI juga menyediakan jalan menanjak dengan kemiringan 30 derajat. Hasilnya Trailblazer yang dinaiki lima orang mampu menanjak tanpa hambatan. Namun sayang, fitur hills start assist yang berfungsi untuk menghindari mobil mundur saat baru berakselerasi di tanjakan, hanya bekerja di rentang 6 detik saja. Selebihnya pengemudi harus menekan pedal gas.

Saat menemui medan menurun curam, pengemudi tak perlu repot menginjak pedal rem, karena teknologi hill descent control akan mengatur putaran roda.

Berbekal torsi besar 440 nm, all new Trailblazer merupakan SUV yang cukup mumpuni melibas jalan semi-off road. Mobil ini akan meramaikan pasar medium SUV yang diisi oleh Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, dan Isuzu MU-X.